¿Por qué Logan Paul invitó a pelear a Lionel Messi?

Si hay algo que caracteriza a Lionel Messi es su temperamento calmo y para nada violento. Es por eso que seguramente no aceptará la invitación a pelear que Logan Paul le hizo recientemente, la cual sonó más bien como una amenaza.

El youtuber y luchador habló públicamente sobre un conflicto que mantiene con el futbolista y que podría tener un largo recorrido en lo legal. El problema es que el nacido en Ohio lanzó al mercado una bebida energética llamada Prime (bajo licencia de la empresa Prime Hydration, LLC) y Leo hizo lo mismo con un producto llamado Más+, aunque ambos tienen diseño parecido.

Si se miran los envases de las bebidas, es cierto que tanto el tamaño y forma de la botella, como los colores y los tipos de letra son semejantes. "Hermano, ustedes nos copiaron. Todos lo han visto, ellos vieron lo que hiciste. Y recibimos una demanda, espera un momento, esto es injusto, obviamente hicimos una contrademanda”, reaccionó en redes el estadounidense.

Cabe recordar que la compañía creadora de la bebida del argentino fue la que inició con las demandas justamente por una supuesta copia ilegal. El youtuber, por supuesto, caracteriza esta acción de "ridícula" y además dejó en claro que las dos partes mantuvieron conversaciones privadas con el fin de llegar a un acuerdo, por lo cual ahora no entiende la razón de lo que sucede.

Por otro lado, el influencer no dudó en afirmar: "Es ilegal, ese es nuestro diseño. Consideraría dar marcha atrás a la demanda sólo si… Logan Paul vs. Messi. Te veo en el ring, hermano", invitando así al mejor futbolista del mundo a pelear.

Hasta el momento Messi no respondió a las provocaciones y es probable que nunca lo haga. Pero quien salió a defenderlo fue su guardaespaldas Yassine Cheuko, quien aseveró públicamente: “Leo no sabe quién es este tipo. Si realmente quiere una pelea, puede pelear contra mí, no contra un jugador de fútbol”.

Este hombre, que tiene un amplio conocimiento en técnicas de bloqueo físicas, boxeo y artes marciales, no durará ni un segundo en defender a su jefe, que es alguien a quien también admira, según manifestó varias veces.