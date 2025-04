¿Por qué los Mavericks podrían haber cometido un error al cambiar a Luka Doncic a los Lakers?

Cuando Nico Harrison, gerente general de los Dallas Mavericks, enviaba al teórico jugador franquicia Luka Doncic, junto a los veteranos internos Markieff Morris y Maxi Kleber, a Los Angeles Lakers por Anthony Davis, Max Christie y una primera selección del Draft de la NBA de 2029, parecía que los texanos conseguían reestructurar mejor un roster que ya contaba con otra estrella del backcourt como Kyrie Irving y un tirador del calibre y bagaje de Klay Thompson.

Sin embargo, aquel mediático traspaso producido el pasado 2 de febrero y donde también intervino el Utah Jazz no ha salido de la forma esperada en las oficinas del American Airlines Center, dado que "La Ceja" apenas ha aparecido en ocho desafíos debido a diversas lesiones, a lo que vale sumar factores inesperados como la terrible lesión de rodilla de Irving, quien no volverá a la duela hasta la próxima temporada, al tiempo que Thompson no ha podido elevar el nivel en ningún momento con el entrenador en jefe Jason Kidd.

Pues los citados inconvenientes han repercutido de un modo considerable dentro de unos Mavs que ocupaban la sexta casilla del Oeste al realizar el histórico canje de Luka, pero que a partir de allí cosechan foja de 12-18, por lo que tendrán que conformarse con el noveno o décimo lugar (puesto que ocupan hoy) de la conferencia, e intentar clasificar a playoffs solamente vía Play-In.

Por si fuera poco, Harrison y Dallas han visto a unos Lakers trepar hasta la tercera siembra del hostil Oeste, y ya clasificados directamente a playoffs, hecho que no ocurría desde un 2020, cuando la afamada organización consiguió su último anillo de NBA. A diferencia de los texanos, el elenco del sur de California ha triunfado en 21 de 33 encuentros una vez adquirió a Doncic.

Ya en el aspecto contractual, los Mavs se deshicieron de los alrededor de 115 millones de dólares hasta 2027 que restaban en el acuerdo laboral del cinco veces All Star, quien a su vez puede romper el mismo y declararse agente libre un verano antes. Claro está, Davis aún debe gozar de más de $175.000.000 hasta un 2028, cuando contaría con 35 años de edad.

En conclusión y aunque actualmente todo le sonríe a la divisa de Hollywood, será el tiempo quien dictamine al ganador del mediático traspaso del astro esloveno, quien por su parte ya victimizó a su antiguo club, cortesía de 45 puntos la noche del miércoles.