¿Por qué Messi no jugará con el Inter Miami ante el Houston Dynamo?

El Inter Miami se medirá este domingo ante el Houston Dynamo sin su estrella Lionel Messi, quien ni siquiera viajó con la plantilla en el marco de un plan de regulación de minutos armado por el club antes del inicio de la temporada de la MLS.

La agencia de noticias AFP dijo que Messi no está lesionado, por lo que la medida es estrictamente deportiva, y sólo se trata de dar descanso a un jugador que debe dosificarse de cara a una campaña larga.

Cabe recordar que Messi acaba de ser protagonista con el Inter Miami en la Concacaf Champions Cup, en cuyos partidos fue titular. Se espera que el argentino vuelva a la acción en el marco de la misma competición continental, ante el club jamaiquino Cavalier.

#MLS 🇺🇸 La decisión tomada por Houston Dynamo tras enterarse de la ausencia de Lionel Messi con Inter Miami https://t.co/IR9sDwv0gJ — Diario Olé (@DiarioOle) March 2, 2025

"Leo está bien, está normal y va a entrenar de forma normal como todos los compañeros", dijo el entrenador Javier Mascherano el viernes, durante la conferencia de prensa.

"No hay dos situaciones iguales y hay que poner todo en contexto. La Champions es una competición importante dentro de la planificación de la temporada y también entre los dos partidos de la eliminatoria, teníamos el inicio de la MLS donde también queremos llegar a lo más alto posible. Cuando hablamos de rotar o dosificar los jugadores, no hay que ser tan malo y hay que ver el contexto, que jugamos tres partidos en seis días. No tuvimos el descanso que previamente teníamos que tener por el cambio de fecha del primer encuentro y nos vamos adaptando a las circunstancias", agregó.