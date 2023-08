¿Cuáles son los 44 títulos de Lionel Messi en el fútbol?

Trophy number 4⃣4⃣ of Lionel Messi's career, surpassing Dani Alves' record at the top level! ✨



🏆x1 @LeaguesCup 🆕

🏆x12 League

🏆x4 UCL

🏆x7 Copa del Rey

🏆x9 Domestic Super Cup

🏆x3 UEFA Super Cup

🏆x3 Club World Cup

🏆x1 World Cup🇦🇷

🏆x1 Copa America🇦🇷

🏆x1 Finalissima🇦🇷