¿Cuántos juegos de 4 hits tiene Miguel Cabrera en su carrera en MLB?

4-hit games by Miguel Cabrera during his MLB career:



2003 - 1

2004 - 1

2005 - 4

2006 - 3

2007 - 2

2008 - 4

2009 - 4

2010 - 2

2011 - 0

2012 - 4

2013 - 7

2014 - 5

2015 - 2

2016 - 6

2017 - 0

2018 - 1

2019 - 1

2020 - 0

2021 - 1

2022 - 0

2023 - 1