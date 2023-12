¿Deben los Astros de Houston cambiar a Framber Valdez para reforzar otras posiciones?

According to @Ken_Rosenthal, Framber Valdez and Jesus Luzardo are drawing interest in the trade market.



Valdez:

31 Starts (198 IP) - 3.45 ERA/3.50 FIP - 9.1 K/9 - 2.6 BB/9 - 7.5 H/9 - 0.9 HR/9



Luzardo:

32 Starts (178.2 IP) - 3.58 ERA/3.55 FIP - 10.5 K/9 - 2.8 BB/9 - 8.2 H/9 -… pic.twitter.com/91aG4ocUhB