El desglose completo de las ganancias de Shohei Ohtani en la próxima década en la MLB

Shohei Ohtani will earn for the next 10 seasons:



- Per month: $11,7M

- Per game: $432,099

- Per hour: $180,041

- Per at-bat: $108,025

- Per inning: $48,011

- Per minute: $3,001

- Per second: $50.01 pic.twitter.com/e5vLlBYnwy