¿De dónde son los padres de Lamine Yamal?

🚨Sheila Ebana (madre de Lamine Yamal)



"Veo todas las publicaciones y los comentarios pero prefiero no opinar, mi hijo es ecuatoguineano y de pequeño lo llevé a 🇬🇶



Me duele que la gente diga que no lo es, solo tiene 15 años y hay que darle tiempo para crecer



Vía @MundoGuinea1 pic.twitter.com/Fk9T3ngMNn