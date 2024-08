España gana a Francia en la prórroga y se lleva el oro en el fútbol de los Juegos Olímpicos de París

Qué burrada. España es la actual campeona de:



🥇Juegos Olímpicos masculinos

🏆Mundial femenino

🏆Eurocopa masculina

🏆Liga de las Naciones masculina y femenina

🏆Mundial Sub 20 femenino

🏆Eurocopa Sub 19 masculina y femenina

🏆Mundial Sub 17 femenino

🏆Eurocopa Sub 17 femenina pic.twitter.com/Z37SNmEV59