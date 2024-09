Medias Rojas de Boston reciben buenas noticias sobre la lesión de Rafael Devers

Buenos días, mi Gente!

¡GOOD NEWS!

Rafael Devers no presenta ningún daño estructural en sus hombros, no necesitará cirugía. Se ha recomendado reposo.



Ha enfocar la mira en el 2025…



