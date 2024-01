¿Qué miembros del Salón de la Fama han recibido al menos el 90% de los votos en la historia de la MLB?

Number of Hall of Fame ballots they weren't on:



Mariano Rivera, 0 of 425

Derek Jeter, 1 of 397

Ken Griffey, Jr., 3 of 440

Ty Cobb, 4 of 226

Tom Seaver, 5 of 430

Nolan Ryan, 6 of 497

Cal Ripken, Jr, 8 of 545

George Brett, 9 of 497

Hank Aaron, 9 of 415

Bob Feller, 10 of 160

Babe…