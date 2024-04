Mike Trout entra en lista de leyendas tras sus 1.500 juegos en la MLB

Most home runs in their first 1,500 MLB games:

Mark McGwire, 438

Babe Ruth, 415

Álex Rodríguez, 401

Juan González, 397

Giancarlo Stanton, 396

Harmon Killebrew, 392

Ken Griffey Jr., 391

Albert Pujols, 389

Manny Ramírez, 380

Albert Belle, 376

Eddie Mathews, 376

Mike Trout, 374 👀 pic.twitter.com/ehuVAC123e