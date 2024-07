MLB aprobaría que los peloteros fueran a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

¡Contentos de volver!



Orgullosos y felices de que el #beisbol este de vuelta en los #JJOO de #LosAngeles 2028



¡Glad to be back!



Proud and happy that #baseball is back at the #OlympicGames of #LA 2028#OurGame#NuestroJuego pic.twitter.com/cEbCFfSN5w