Pep Guardiola defiende a Xavi: "La presión en el FC Barcelona es incomparable"

🗣️ "Te hacen sentir que no vales. Le ha pasado a Guardiola, Valverde, Luis Enrique... es cruel, no se disfruta".



🗣️ "Parece que te juegas la vida en cada momento. No pasa en ningún club".



Las reflexiones de Xavi. #LaCasadelFútbol #DeportePlus pic.twitter.com/U3rSPaFUCf