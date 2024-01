Proyecciones colocan a Juan Soto como el mejor bateador de los Yankees en 2024

Juan Soto is projected to be the Yankees best hitter over Aaron Judge by a pretty decent margin.



Soto: 150 G, .284/.425/.558, 171 wRC+, 39 HR, 108 RBI, 110 R, 6.6 WAR



Judge: 150 G, .270/.386/.563, 158 wRC+, 46 HR, 110 RBI, 117 R, 6.2 WAR pic.twitter.com/FP1DY1nuoo