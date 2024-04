¿Qué es la indiferencia defensiva en el béisbol de MLB?

Bases advanced on fly balls, passed balls, wild pitches, balks, and defensive indifference in 2024 (via @baseball_ref):



20 STL 😮

15 CLE

12 SF

12 ARI PIT

11 MIN

10 BOS SD

9 CHC DET LAD

8 LAA MIL NYY

7 BAL MIA OAK WSH

6 ATL TB TOR

4 KC

3 CIN COL HOU TEX

2 CWS NYM

1 PHI SEA