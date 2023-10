El tour de despedida de Nelson Cruz con los Gigantes del Cibao en LIDOM

Nelson Cruz hará tour del adiós con @Gigantes_Cibao en Liga Dominicana



2 Nov. Vs Licey en Santo Domingo

3 Nov Vs Aguilas en Santiago

5 Nov Vs Estrellas en San Pedro Macorís

7 Nov Vs Toros en la Romana

8 Nov Vs Licey en San Francisco Macorís

17 Nov Vs Escogido. Sin uniforme