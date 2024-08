Vladimir Guerrero Jr. afirmó que es el mejor jugador de béisbol del mundo en 2024

Vladimir Guerrero Jr. has been on a tear since the All-Star Break:



• 149 PA

• .413/.497/.857 (267 wRC+)

• 13 HR, 30 RBI

• 12.8% BB, 8.7% SO

• .444 ISO

• .547 wOBA#ToTheCore #BlueJays

pic.twitter.com/q0vlKQQaSc