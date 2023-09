Wander Franco vs. Julio Rodríguez | ¿Quién es mejor jugador de MLB?

Most bWAR by given birth year (position players):

2001 - Wander Franco, 6.1

2000 - Julio Rodríguez, 6.2

1999 - Fernando Tatís Jr., 13.6

1998 - Juan Soto, 23.2

1997 - Ronald Acuña Jr., 17.6

1996 - Rafael Devers, 15.2

1995 - Cody Bellinger, 17.8 pic.twitter.com/ycj5gamzeQ