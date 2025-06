Presidente de los Medias Rojas sobre Rafael Devers: "Nunca llegamos a un acuerdo"

El cambio de los Medias Rojas de Boston y los Gigantes de San Francisco sorprendió al beisbol, con un movimiento que llevó a la superestrella Rafael Devers a la franquicia californiana, después de claros síntomas de divorcio entre el jugador y su ex equipo.

Para muchos, este movimiento obedece al mal año de los Medias Rojas y la mala relación entre el jugador, cuerpo técnico y gerencia, ya que el dominicano se había quejado en par de oportunidades por ser cambiado de posición, primero a bateador designado y luego se negó a ser primera base.

"Es importante señalar que esto de ninguna manera significa que estemos sacando la bandera blanca para el 2025”, dijo el gerente general Craig Breslow, según MLB.com. “Estamos tan comprometidos como lo estábamos hace seis meses con poner un equipo ganador en el terreno, con competir por la división y con tener una participación larga en la postemporada”.

Devers fue a la prensa en pleno Spring Training para asegurar que estaba molesto por ser cambiado a bateador designado, tras la llegada de Alex Bregman. Luego también se quejó en plena ronda regular, cuando se lesionó Triston Casas y le dieron el puesto de la inicial, algo que no aceptó.

"Al final, creo que está bastante claro que no pudimos encontrar un punto en común con Raffy”, comentó el presidente y CEO de los Medias Rojas, Sam Kennedy. “Todos trabajamos en ello durante los últimos meses, remontándonos a la temporada baja, comenzando con Alex Cora y Craig y el personal, y luego hasta yo y hasta John Henry".

“Trabajamos en ello. Teníamos una visión diferente para él en el futuro a la que él tenía y no pudimos llegar a un acuerdo. No pudimos encontrar un punto medio... llegamos a ese punto de quiebre y tomamos la decisión de hacer un gran movimiento”.

La directiva confesó que quizás no fue el mejor momento para cambiarlo, pero esperan que este movimiento ayude al mejor clima organizacional en la divisa.

"El momento no fue ideal”, confesó Breslow. “Y no siempre tenemos la opción de decidir cuándo estas cosas llegan al punto de ejecución, más allá de que… definitivamente, podríamos habernos retirado o dicho que no íbamos a hacer este traspaso, pero en última instancia, creemos que era lo mejor para la organización”.