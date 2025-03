Las primeras declaraciones de Rafael Devers tras aceptar el rol de bateador designado de los Medias Rojas

Después de semanas de intenso debate, finalmente los Medias Rojas de Boston decidieron que Alex Bregman será su tercera base titular para la temporada 2025 y que Rafael Devers se desempeñará como bateador designado.

Esta decisión generó mucha polémica, después de la llegada de Bregman al equipo. Desde el inicio, Devers manifestó que no estaba de acuerdo en cambiar de posición en la defensa, pero parece que hubo un diálogo positivo para que esto ocurriera.

"Les dije que no me voy a mover, soy tercera base", dijo Devers a Julian McWilliams del Boston Globe, cuando se confirmó la llegada de Bregman.. "La tercera base es mi posición. Es lo que he jugado. Le he dejado en claro al manager Alex Cora y al director de béisbol Craig Breslow cuál es mi deseo".

Rafael Devers: “Estoy listo para empezar la temporada. Me siento bien. No hay diferencia (en la preparación para los turnos como DH). Tengo la misma secuencia de siempre para salir a batear. Nada cambia. Tengo muchas ganas de empezar. El #SpringTraining es muy largo”.#RedSox — Marino Pepén (@Marino_Pepen) March 27, 2025

Devers ahora se enfocará únicamente en su ofensiva y evitará lesiones, solo apareciendo como bateador. Se puede decir que hizo una transición parecida a la de David Ortíz, quien es considerado el mejor designado de la historia.

"Estoy listo para empezar la temporada. Me siento bien. No hay diferencia en la preparación para los turnos como DH. Tengo la misma secuencia de siempre para salir a batear. Nada cambia. Tengo muchas ganas de empezar", dijo Devers al periodista Marino Pepén.

Devers es un dos veces ganador del Bate de Plata, campeón de la Serie Mundial y tres veces invitado al Juego de Estrellas de la MLB. Sigue siendo la estrella principal de Boston, pero los fanáticos no lo verán con el guante en un buen tiempo.