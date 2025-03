La proyección del lineup de los Yankees si firman a Anthony Rizzo como sustituto de Giancarlo Stanton

La gerencia de los Yankees de Nueva York hizo varios movimientos para mejorar el equipo tras perder a Juan Soto en la agencia libre de MLB, pero de entrada era imposible sustituir a un bateador de su jerarquía.

Y ahora que saben que la ausencia de su bateador designado Giancarlo Stanton será prolongada e incluso podría estar fuera toda la temporada de Grandes Ligas, el potencial de la ofensiva neoyorquina quedó severamente resentido.

Deben conseguir un sustituto para Stanton, pero Brian Cashman parece estar negado a gastar demasiado dinero por el impuesto al lujo y eso lo ha llevado a desestimar a algunos candidatos.

No obstante, una publicación recuerda que en la agencia libre hay un jugador al que pueden acudir: Anthony Rizzo, a quien no le dieron la opción para 2025 por $17 millones y sigue esperando una oportunidad para jugar en las mayores mientras contempla la posibilidad del retiro.

“Creo que todavía tengo mucho que aportar al juego”, dijo Rizzo, de 35 años de edad, a The Athletic el mes pasado. “Hace dos años, tuve un año un poco extraño con la conmoción cerebral. Luego, el año pasado, me lastimé dos veces. Mis números de poder cayeron. Estoy sorprendido, pero soy realista. El hecho de que los equipos quieran que juegues básicamente por el mínimo de la liga ($760,000), me hace pensar que están locos”.

El valor de mercado de Rizzo es de 2 millones de dólares, lo que podría abrirle la puerta a que regrese al Bronx, a pesar del riesgo que representa por su historial de problemas físicos y el declive de su ofensiva.

Pero para los Yankees pueden venir tiempos desesperados que los lleven a tomar decisiones que antes no hubieran considerado, y la experiencia de Rizzo puede ser valiosa para el manager Aaron Boone en estos momentos de apremio.

El inicialista y bateador zurdo (dejó promedio de .228 con 8 jonrones, 12 dobles y 35 impulsadas en 2024) no podrá igualar la producción de Stanton y tampoco llegaría a integrar el corazón ofensivo en la alineación de Boone, pero puede que ser el bateador designado y no llevar presión sobre sus hombros le permita ayudar en la tanda baja del lineup.

Si los Yankees de Nueva York se decidieran a firmar a Anthony Rizzo como sustituto de Giancarlo Stanton, el lineup del manager Aaron Boone en 2025 se vería así: