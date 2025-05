¿Puede Ousmane Dembélé quitarle el Balón de Oro a Lamine Yamal?

Lamine Yamal se posiciona cada vez más fuerte como posible ganador del Balón de Oro, lo cual sucedería en el corto plazo. Sin embargo ahora Ousmane Dembélé se lleva la atención de todos como un fuerte rival del español.

El reciente paso del PSG (donde juega el atleta francés) a la final de la Champions League luego de vencer al Arsenal por 2-1 en el partido de vuelta, es el motivo más destacado para pensar de esta manera. Cabe recordar que el club culé quedó eliminado del torneo, algo que Lamine Yamal lamentó mucho.

Por otro lado, Dembélé cosecha en esta temporada 33 goles y 11 asistencias en un total de 45 encuentros disputados. Además consiguió con su equipo el título de la Ligue 1 y el de la Supercopa de Francia, donde se destacó, ya que anotó el gol de la gloria en la final.

En abril de 2025, el futbolista fue consultado sobre su liderazgo en el PSG, pero con humildad respondió: “¿Líder? No sé si soy el líder. Sí creo que soy uno de los pesos pesados del vestuario. Sigo como siempre, intentando animar a mis compañeros, a los más jóvenes, incluso los más veteranos. Intento ser ejemplo del resto. Es lo que intento hacer dentro y fuera del campo".

Sobre el Balón de Oro y la posibilidad de ganarlo, expresó que no piensa en eso "porque todavía hay un camino" por delante. Además contó: "Lo que más me motiva son los títulos colectivos con el equipo. Es lo que me motiva en el fútbol".

Con la selección de Francia, el delantero también tiene logros importantes y de hecho en junio disputará las semifinales de la UEFA Nations League ante España, donde se verá cara a cara con Lamine Yamal.

Para muchos analistas, la pregunta sobre si Dembélé podría quitarle un Balón de Oro a su colega de 17 años es casi una provocación, porque el segundo sigue posicionándose como favorito, debido a que está marcando diferencias en partidos grandes, rompiendo récords y generando un fenómeno mediático difícil de ignorar, lo cual influye también a la hora de ser votado en este premio.