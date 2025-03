¿Qué le dijo LeBron James al periodista Stephen A. Smith y cuál es el problema entre ellos?

El video en el cual LeBron James increpó al periodista de ESPN Stephen A. Smith, evidentemente molesto antes del partido entre Los Angeles Lakers y los New York Knicks del jueves se hizo viral en cuestión de segundos.

En el mismo, el mayor anotador en la historia de la NBA le manifestó su enojo por cómo ha manejado ante los medios de comunicación la llegada de su hijo Bronny a la liga, diciéndole que lo deje de nombrar en su programa: "Te lo voy a decir una sola vez, deja a mi hijo fuera de esta mier...", dijo James según varios reportes de prensa.

Smith, viendo el escándalo que se formó en la NBA y cómo su nombre es tendencia en Estados Unidos por su cruce con el Rey, quiso aclarar todo lo que pasó, en el marco de su programa First Take.

"LeBron me confrontó por lo que he dicho sobre su hijo (Bronny). No tenía intenciones de hablar de esto. Pero se hizo viral y tengo que hacerlo", comenzó Smith su alocución.

"El que me habló anoche no fue un jugador de baloncesto, fue un padre. Por eso no puedo estar molesto con LeBron James. Es un gran hombre de familia, un gran padre y se preocupa por su hijo. Me confrontó, pero su agente y gente cercana sabe mi número, pero nunca me han llamado para tener una conversación hombre a hombre", continuó.

"Él siente que ataqué a su hijo de alguna manera. Nunca he hablado negativamente de su hijo, siempre lo he hecho desde la perspectiva de LeBron. Le deseo lo mejor a Bronny. Es un chico extraordinario. Siempre hablé de la posición en la que lo puso su papá. Hablé de la presión que tendrá por ser hijo de LeBron, uno de los mejores jugadores de la historia", analizó el periodista mejor pagado de Estados Unidos, ya que firmará un acuerdo con ESPN por 100 millones de dólares.

"No me retracto de todo lo que dije. Soy un periodista. No me gusta tener enemigos, pero no me pagan para hacer amigos. No tengo ningún rencor hacia LeBron por que como padre de dos hijas entiendo que se trató de su hijo", finalizó.