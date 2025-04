¿Qué pasó entre Raphinha, Ter Stegen y Hansi Flick después del empate del Barcelona ante el Betis?

Este fin de semana el FC Barcelona disputó su partido contra el Real Betis que terminó en empate 1-1. El resultado, a pesar de no haber sido el esperado, no fue de todas formas lo más relevante, ya que Raphinha se volvió noticia por haber tenido actitudes para algunos criticables ante sus compañeros de equipo y el entrenador Hansi Flick.

De acuerdo a lo que se sabe, el brasileño terminó el encuentro muy enojado debido a que tuvo momentos de tensión con los árbitros, que nacieron por el reclamo de un córner. Ante la rabia evidente que tenía, finalizó el partido y el estratega alemán se acercó al jugador para calmarlo, pero éste lejos de escucharlo, lo esquivó y siguió dirigiéndose a uno de los asistentes del colegiado Jesús Gil Manzano.

"¡Tu a mí no me mandas callar!", fue la reacción del nacido en Río Grande del Sur ante uno de los árbitros que luego del pedido del tiro de esquina que no fue escuchado y en el que aparentemente hubo una mala respuesta. "Tú eres un maleducado", añadió la figura de la Verdeamarela.

"Estaba enojado conmigo, no con el árbitro", fue lo que dijo entre risas Flick cuando fue consultado sobre este tema por los periodistas. Por otro lado habló sobre la alta exigencia que sufre en este momento el futbolista: "Llegó cansado con su selección, viene de jugar varios partidos, y queremos tener cuidado con él".

Sin embargo al momento de solicitarle una opinión sobre el arbitraje, fue contundente al decir: “No quiero hablar de los árbitros”, dando cuenta así de que quizás también tiene cosas para criticar, pero no las hará públicas.

Con Marc-André Ter Stegen sucedió algo parecido, ya que el portero se cruzó con su compañero cuando éste se dirigía a los vestuarios, pero el brasileño lejos de parar lo empujó para seguir protestando con el cuarto árbitro. El alemán no se ofendió y seguramente entendiendo el enojo, nuevamente tomó a Raphinha y lo acompañó hacia el túnel, con el fin de que todo terminara ahí.