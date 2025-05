¿Qué piensa el clubhouse de los Medias Rojas de Boston de la polémica de Rafael Devers?

Rafael Devers ha generado polémica en los Medias Rojas de Boston, después de haberse negado a jugar en la primera almohadilla. Antes, en los entrenamientos primaverales, se había quejado porque lo movieron del puesto de antesalista titular al de bateador designado.

El dueño del equipo, John Henry y el gerente general de la organización, Craig Breslow, se reunieron con el jugador por su actitud de ventilar situaciones de la organización a la prensa. En ese cónclave también estuvo el manager del equipo, Alex Cora.

Will Middlebrooks, analista de NESN, dijo que a pesar de esta situación, en el vestuario de Boston no hay problemas con Devers y tienen plena confianza en el bateador dominicano.

"He hablado extraoficialmente con varios chicos en el vestuario, como: 'Hola, ¿qué tal? ¿Qué opinamos realmente de esto?'. Jugadores en los que confío. Chicos que confían en mí", dijo Middlebrooks. "Y dicen: 'No nos importa. Queremos que Raffy batee. Cuando batea, ganamos'. Esa es la mentalidad en el vestuario: 'No nos importa. Queremos ganar'".

A Boston le ha ido muy bien a pesar de la situación de Devers, quien ha sido clave en las últimas victorias de su equipo. "Han hecho un gran trabajo al no dejar que se convierta en una distracción", dijo Middlebrooks. "Lo bueno es que Devers es un veterano y tiene liderazgo en el vestuario, ya que una situación así podría dañar el ambiente del club".

Los Medias Rojas se ubican en el segundo lugar de su división con récord de 22 victorias y 22 derrotas a 3.0 juegos de los Yankees de Nueva York.