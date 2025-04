¿Quién era Hugo Gatti, el portero argentino que murió a los 80 años?

El fútbol de Argentina y el internacional lamenta la muerte de Hugo Gatti, más conocido como "El Loco", que a los 80 años sucumbió ante un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca y renal, que lo mantuvo internado durante dos meses en coma farmacológico.

Los datos más impactantes sobre su muerte llegaron de la mano de Lucas, su hijo, quien reveló ante los medios: "La realidad es que mi padre se fue el día que murió mi madre. Mi madre (la modelo Nacha Nodar) murió hace ocho meses, yo hice de todo para llevármelo a Europa, pero no ha querido".

El argentino es considerado uno de los mejores porteros en la historia del fútbol de su país natal. Se le recuerda principalmente tras el paso por el mítico club Boca Juniors, donde ganó 2 Copas Libertadores, 1 Intercontinental y 3 ligas argentinas.

Por otro lado, este hombre recopila dos récords: por un lado ser la figura con mayor cantidad de partidos disputados en la Primera División de su territorio (765 en total) y además ser el que más penales atajó, con 26 en total.

Otro equipo donde se lució el atleta fue en la selección albicelete, con la que disputó la Copa del Mundo de 1966. Sus años con esa camiseta fueron igualmente controversiales, sobre todo después de que una lesión lo dejara sin poder ser parte del torneo de 1978 (donde casualmente salió campeona por primera vez).

"Yo siempre sostuve que no era portero sino un jugador más dentro del equipo", manifestó alguna vez "El Loco" sobre lo que sentía cuando pisaba el césped. Además manifestó respecto a su partida: “No me pidas que te hable de la muerte, porque yo no voy a morir nunca”.

Gatti fue conocido por su fanatismo hacia el Real Madrid. Es por eso que tras la confirmación de su deceso, desde el club escribieron: "Siempre mostró su madridismo, cariño y pasión por el Real Madrid en los buenos momentos y en los tiempos más difíciles. Todos los madridistas le llevaremos siempre en el corazón".