¿Quién es Jacobo Ramón, el jugador del Real Madrid que marcó el gol del triunfo ante el Mallorca?

Este 14 de mayo el Real Madrid celebró el triunfo por 2-1 ante el Mallorca, en la jornada 36 de LaLiga. Y sin dudas el protagonista fue Jacobo Ramón, encargado del gol que cerró el marcador a favor de los merengues.

"Es inexplicable. He soñado con marcar en el Bernabéu toda mi vida. Con esta camiseta hay que ir hasta el final y no hay mejor manera de marcar primer gol que está", dijo el futbolista de 20 años a los medios, después de convertirse en un verdadero héroe.

Por otro lado comentó: "He visto un centro, la han peinado y he pensado que iba a ir ahí. No sé cómo, pero la he metido. Marcar en el Bernabéu es impresionante. No me lo hubiera imaginado y más en el minuto que ha sido".

Finalmente el europeo expresó: "Es un orgullo enorme y ojalá vengan muchísimos más. Era mi primera titularidad aquí. Al principio estaba un poco nervioso, pero a medida que han pasado los minutos me iba sintiendo mejor. El final se explica solo. Estoy muy contento”.

Este joven nació el 6 de enero de 2005 en Madrid y con apenas 8 años ya se incorporó al club donde está hoy, para comenzar con su formación deportiva. Tras su paso por las distintas etapas, el 9 de septiembre de 2023 debutó con el Castilla, hasta que el 22 de enero de 2025 llegó para él la oportunidad de ser parte del primer equipo blanco.

Fue convocado para el partido contra el R. B. Salzburgo de la fase de liga la Champions League en el Santiago Bernabéu y entró reemplazando a Antonio Rüdiger en el minuto 78 del encuentro, que el Real Madrid ganó por 5-1.

Jacobo Ramón es mediocampista ofensivo y se caracteriza por combinar seguridad en su posición, con buena técnica. Su personalidad dentro del campo también lo hacen destacarse ya que sin importar que sea novato, no se achica ante sus colegas y se anima a hablar e incluso dar órdenes.