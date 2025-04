¿Quién es el máximo goleador en la historia del Arsenal?

Todos los equipos de fútbol tienen en su historia el nombre de un jugador que se ubica como el máximo goleador. En el caso del Arsenal, este es Thierry Henry, con 228 tantos anotados tomando en cuenta todas las competiciones que disputó luciendo esa camiseta.

En un total de 377 partidos disputados, el francés consiguió esta meta y alguna vez dijo sobre ella: "Sin mis compañeros nunca habría logrado este récord". Además añadió: "Cuando se trata del Arsenal, mi corazón siempre hablará".

El ex delantero también ganó dos títulos de liga y tres FA Cups. Es una leyenda en esa institución, desde donde lo describen como "un hombre que entre una galaxia de estrellas, logró alcanzar alturas incluso mayores que sus compañeros de equipo" en distintos momentos.

Son muchos los tantos que tiene el futbolista en su haber, pero para él su favorito fue el que anotó en 2012 contra el Leeds United en el marco de la FA Cup, que se posiciona por encima de cualquier otro. El motivo era que se trataba del primero después de su regreso a ese club, tras una larga ausencia.

En una entrevista que dio al reconocido podcast The Rest Is Football, el europeo detalló: "Era la primera vez que me dejaba llevar. Estuve a punto de llorar", detallando también: “Estaba regresando de mis vacaciones y había un nivel de expectativa de que los aficionados querían volver a verme y yo quería volver a verlos".

"Todos fueron al estadio para eso, incluso vieron el partido y, por primera vez, me sentí como si estuviera con la afición. Durante mucho tiempo, anoté y celebré con ellos, pero pensando en la siguiente fase del juego", siguió diciendo.

Fianlmente la estrella manifestó: “Pero por primera vez en mi vida, me dejé llevar y sé que dirás: '¿Solo ese momento?', pero realmente me atravesó como un abanico”.