¿Quién es Terence Crawford, el próximo rival de Saúl "Canelo" Álvarez?

El próximo 12 de septiembre, el boxeador Terence Crawford vivirá un momento importante en su carrera, ya que se enfrentará por primera vez a Saúl "Canelo" Álvarez, en el marco de la previa al Día de la Independencia de México.

El tapatío viene de pelar contra William Scull, al que como se esperaba, le ganó sin muchos contratiempos. Ante la prensa dijo: "No me gusta pelear con ese tipo de peleadores. Vinieron sólo para sobrevivir hasta el último asalto. Por eso no me gusta pelear con ellos". Por otro lado adelantó: "No será ese tipo de pelea contra Terence Crawford".

Crawford nació el 28 de septiembre de 1987 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Debutó profesionalmente el 14 de marzo de 2008, cuando noqueó a Brian Cummings en el primer round, dejando en claro así sus habilidades en el ring.

El norteamericano es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Es el número 3 del ranking de la revista The Ring, mientras que el sitio web Boxrec lo ubica en el 4° lugar.

El récord actual del pugilista es de 40 triunfos alcanzados, 31 de ellos por nocaut. Es conocido entre sus colegas como “Bud”, apodó que nació en Omaha, donde es común que al hijo mayor de una familia se le llame de esa manera.

Según los expertos, este pugilista se destaca por tener un movimiento ágil, juego de pies, capacidad de defensa y de cambiar de guardia (de izquierda a derecha y viceversa), en caso de ser necesario. Teniendo en cuenta el adversario que le toque, puede ser muy versátil.

En su camino en el boxeo, Crawford ha admirado a quien será su próximo contrincante. “He sido fan de 'Canelo' durante años”, contó una entrevista que dio a The Ring. Además agregó: “Simplemente veo todas sus peleas como grandes. Sin una, no habría otra. Cada pelea es definitoria, te lleva al siguiente nivel. Y cada campeón es un desafío".