¿Quiénes son los 30 jugadores de los Medias Rojas de Boston que jugarán con Sultanes de Monterrey en México?

Los Medias Rojas de Boston están a punto de vivir una experiencia histórica, y se alistan para hacer su primera visita a México, donde participarán en una miniserie de pretemporada de MLB.

Sus rivales serán los Sultanes de Monterrey, que han estado preparándose para este desafío y recibirán en su casa del estadio Mobil Super al conjunto dirigido por el puertorriqueño Alex Cora para los juegos del 24 y 25 de marzo.

Estrellas de las Grandes Ligas como Alex Bregman y Aroldis Chapman están confirmados para la cita en Monterrey, así como los jugadores de origen mexicano Jarren Duran y el prospecto Marcelo Mayer.

No viajará el dominicano Rafael Devers, que se quedará en el campamento de Fort Myers trabajando en su swing, y tampoco el campocorto Trevor Story. No subirán al avión los lanzadores Garrett Crochet (que será el abridor del Opening Day), Walker Buehler ni Tanner Houck y Patrick Sandoval, quien ha jugado para la selección de México en el Clásico Mundial de Beisbol y no podrá lanzar porque sigue en recuperación.

Este será el último paso del conjunto de Cora antes del Opening Day, y servirá para ajustar los detalles finales de cara a la serie inaugural contra los Rangers de Texas a partir del 27 de marzo.

Los dos partidos entre Medias Rojas y Sultanes se transmitirán a través de ESPN y Disney+ y los boletos están a la venta en la plataforma de Boletomóvil, en las taquillas del estadio y en el sitio StubHub.

Este es el roster de los jugadores de los Medias Rojas de Boston para la serie contra los Sultanes de Monterrey:

Lanzadores

Aroldis Chapman

Brennan Bernardino

Richard Fitts

Zack Kelly

Justin Slaten

Greg Weissert

Justin Wilson

Jose Adames

Jack Anderson

Brendan Cellucci

Shane Drohan

Bryan Mata

Eduardo Rivera

Reidis Sena

Chris Troye

Receptores

Connor Wong

Carlos Narváez

Mark Kolozsvary

Infielders

Alex Bregman

Triston Casas

David Hamilton

Nick Sogard

Marcelo Mayer

Kristan Campbell

Abraham Toro

Outfielders

Ceddanne Rafaela

Jarren Duran

Wilyer Abreu

Rob Refsnyder