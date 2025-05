Bam Adebayo - Centro

El medallista dorado en París 2024 con el Team USA podría ser la cereza en el pastel de este proyecto. El seleccionado a tres All Star cambiaría radicalmente a los californianos, no sólo por su atleticismo en la retaguardia, sino por su madurez y facultades en ataque, que incluso le permitirían completar un Big Three junto a Doncic y James. Sin dudas, el alto ejecutivo Rob Pelinka sacaría pecho de construir un roster aspirante al anillo.