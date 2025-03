El quinteto titular de Los Angeles Lakers con Domantas Sabonis en la temporada 2025-26

Domantas Sabonis viene ratificando en la actual campaña de NBA no solo ser un puntal para los Sacramento Kings; también que es una de las estrellas no mediáticas de la competición. Un interno que potenciaría a cualquier equipo, incluyendo Los Angeles Lakers.

De hecho, el USA Today reveló días atrás que Sacramento no descarta escuchar ofertas en verano por el ala-pívot lituano, quien tiene un contrato alto y pese a sus grandes prestaciones, no ha podido guiar a su club a pasar de la primera ronda en playoffs en las tres temporadas anteriores. Incluso, los de la capital californiana quizás no entren ni al Play-In en la 2024-2025.

En consecuencia, Los Angeles surgiría como un potencial destino para Domas, en especial si no alcanza al menos las Finales de Conferencia próximamente.

Pues el entrenador en jefe JJ Redick contaría con un gran quinteto inicial si la gerencia de Lakers consigue a Sabonis, a pesar de que tendría que enviar a los Kings un paquete donde se encuentren Austin Reaves, Dalton Knecht y Rui Hachimura.

Luka Doncic - Base armador

En 16 compromisos, el astro esloveno ya conduce el grueso de los ataques de los de amarillo y púrpura, dejando bastante pinceladas de lo que terminará siendo su dúo dinámico con LeBron James en pro de intentar mantener la línea ascendente de un equipo que se ubica tercero en el siempre hostil Oeste. Aunque ha sufrido una pequeña lesión de tobillo, Luka continuará haciendo de piloto en los dibujos del cuerpo técnico, más allá que durante compases de los choques alterne rol con Austin Reaves y el propio LBJ , estando los tres en la duela.