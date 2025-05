El quinteto titular de Los Angeles Lakers con Giannis Antetokounmpo en la temporada 2025-26

Jaxson Hayes - Centro

Los Lakers buscarán un centro en la temporada muerta, ya que el entrenador JJ Redick no mostró confianza en Jaxson Hayes. Sin embargo, si no pueden sumar otra pieza a su plantilla, Hayes podría ganarse la titularidad y ser el 5 del equipo, enfocado en labores defensivas. Tuvo una campaña irregular y no mostró su mejor juego en los playoffs, siendo relegado al banco de suplentes, sobre todo a la hora de cerrar los partidos. Promedió 6.8 puntos y 4.8 rebotes en la ronda regular.