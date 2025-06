Mitchell Robinson - Centro

En un canje con los Knicks, los Lakers podrían sumar al atlético Robinson por Jarred Vanderbilt y picks de draft. Aporta rebotes y defensa, con 5.1 puntos, 5.9 rebotes y 1.1 tapones por juego. Aunque no es quizás el centro más ideal para los Lakers, aportaría más en defensa y ataque que Jaxson Hayes, quien no respondió en la postemporada y fue relegado al banco. Es además un jugador que va bien al pick and roll y eso le conviene a los Lakers para jugarlo con Doncic.