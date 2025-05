Rafael Devers explota contra los Medias Rojas de Boston: "No voy a jugar en la primera base"

Esta temporada de MLB no está siendo fácil para Rafael Devers y los Medias Rojas de Boston, y ahora surge una nueva controversia entre el dominicano y su organización.

La estrella de Grandes Ligas no ocultó su molestia por el hecho de que el gerente Craig Breslow le pidiera asumir la titularidad de la primera base tras la lesión de Triston Casas, que se perderá el resto de la campaña por una cirugía para reparar un tendón roto en la rodilla izquierda.

La respuesta de Devers, de 28 años de edad, fue un rotundo no. Y cuando los periodistas le preguntaron por este asunto tras varios días de especulaciones, dejó salir toda su frustración.

“Tuvieron la conversación conmigo después de lo de Casas”, dijo Devers al portal de MLB.com. “No creo que, para mí personalmente, sea la mejor decisión después de que me pidieran jugar en una posición diferente. Y apenas llevo dos meses jugando aquí como para que me hagan intentar jugar en otra. Sé que soy un pelotero, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones”.

Rafael Devers had more to say when talking to reporters after today's Red Sox game



via @SmittyOnMLB pic.twitter.com/Pvi1GCVuiO — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 8, 2025

El jugador nacido en Sánchez se mostró inflexible en su decisión de no moverse a la inicial y criticó a la organización. “No. No lo creo”, señaló sobre si reconsideraría su postura. “Me han dicho que soy un poco testarudo y ya me pidieron que cambiara una vez. Esta vez, no creo que pueda ser tan flexible. Me dijeron que iba a jugar aquí – bateador designado – y ahora se están retractando de eso. Simplemente no creo que estén cumpliendo con su palabra”.

No es la primera vez que Devers se enfrenta públicamente con el equipo por una decisión de este tipo. Durante toda la pretemporada mantuvieron un pulso por la tercera base, que el quisqueyano se negaba a abandonar a favor del recién adquirido Alex Bregman para asumir el rol de bateador designado.

“Les dije que no me voy a mover, soy tercera base”, declaró Devers al Boston Globe en la primavera. “La tercera base es mi posición. Es lo que he jugado. Le he dejado en claro al manager Alex Cora y al director de béisbol Craig Breslow cuál es mi deseo”.

En esta ocasión el manager Alex Cora ha sido el primero en descartar una nueva mudanza para Devers, aunque recientemente (antes de las nuevas declaraciones del jugador) parecía estar reconsiderando esta postura. El estratega boricua no quiere más experimentos en el primer cojín y pide un especialista.

“Por mi parte, ahora mismo, no. Le pedimos que hiciera algo en los entrenamientos de primavera. Al principio, no estaba de acuerdo. Ahora, se siente muy cómodo haciendo lo que hace. Como les dije en los entrenamientos de primavera, es mi bateador designado”, aseguró Cora la semana pasada.

Devers nunca ha jugado como primera base en 9 años en las Grandes Ligas y después de un difícil comienzo de temporada comienza a reencontrarse con su ofensiva (está bateando para promedio de .383 con cuatro jonrones y 11 impulsadas en sus últimos 12 juegos), por lo que teme que un nuevo cambio lo afecte.

La molestia del dominicano, en todo caso, está centrada en un solo personaje: Breslow. “No estoy seguro de qué tiene conmigo”, dijo. “Él jugó pelota. Quisiera pensar que él sabe que un cambio de posición como ese no es fácil”.