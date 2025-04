¿Recibirá Raphinha una sanción disciplinaria por su reacción contra los árbitros después del empate ante el Betis?

Este sábado 5 de abril, el FC Barcelona empató 1-1 con el Real Betis y Raphinha fue el protagonista debido a que se peleó en pleno campo con Javier Martínez Nicolás, asistente del colegiado principal Jesús Gil Manzano. Ambos tuvieron un fuerte encontronazo, pero aparentemente el brasileño no será sancionado.

El nacido en Río Grande del Sur le reclamó un córner al colegiado que pudo haber terminado en un gol para el conjunto culé. Y eso no sólo no pasó sino que además Martínez habría mandado a callar al deportista.

Ante lo anterior, la figura de la selección verdeamarela reaccionó y le dijo: “A mi no me mandas callar, tú a mí no me mandas callar!. Eres un maleducado". Después además le reclamó al propio Gil Manzano sobre el accionar de su colega.

La cuestión no quedó ahí, ya que Raphinha intentó ser frenado por Hansi Flick y Marc-Andre ter Stegen, a quienes evadió con el objetivo de seguir peleando con el árbitro.

Si bien la actitud del mediapunta fue para muchos al menos "cuestionable", el medio Mundo Deportivo sostiene que no será sancionado. El motivo principal es que el acta del colegiado, una opción que se usa para volcar detalles sobre lo sucedido, no especificó nada al respecto.

Por otro lado se explica que una opción para ejecutar un supuesto castigo, pero está desechada: el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol puede denunciar y para eso hay un tiempo específico, en este caso hasta el martes 8 de abril.

El Código Disciplinario de la Federación tiene artículos muy detallados sobre las sanciones a distintas actitudes que se pueden producir en un partido y en uno de esos se establece: "Son infracciones a las reglas del juego o competición las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo".

Se establece además que el propio órgano puede actuar a pedido de uno de los involucrados en la cuestión, y se estima que eso no sucederá, ya que los integrantes del cuerpo arbitral decidieron terminar la cuestión en la cancha.