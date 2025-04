La respuesta de Giannis Antetokounmpo a las declaraciones de LeBron sobre la NBA de los años 70

Giannis Antetokounmpo fue humilde y respondió bajo esa premisa a las declaraciones de LeBron James recientemente, que indicaban que el griego de los Milwaukee Bucks podía haber anotado 250 puntos en un partido de la NBA si hubiese jugado en la década de los 70.

"Es un gran cumplido, pero no me gusta comparar eras", comentó Antetokounmpo. "No es justo. Si hubiera jugado en los '70, con la manera en que todos entrenaban y jugaban, habría jugado de la misma forma. Es lo único que se conocía en ese momento. El juego evoluciona. Llegamos a 2020 y sabemos más".

James hizo el polémico comentario durante su participación en "The Pat McAfee Show" de ESPN, en una entrevista en la que dejó varias anécdotas de su carrera en el mejor baloncesto del mundo.

"Giannis Antetokounmpo habría anotado 250 puntos en un partido en los '70. 250. No es una falta de respeto, pero en serio", dijo James.

"Es totalmente diferente, así que no puedes comparar esta era con aquella", explicó el jugador europeo. "Ojalá en esta era en la que juego ahora, en 2025, pudiera anotar 250 puntos en un partido. Pero sí, no creo que sea justo comparar. Probablemente habría jugado de la misma manera que ellos si hubiera estado en los '70".

James ha sido un admirador del jugador griego desde que debutó en la NBA, por su potencia física y su determinación cada vez que va hacia el aro.