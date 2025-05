Revelan si LeBron James planea dejar a los Lakers para regresar a los Cavaliers

LeBron James se encuentra ante una nueva decisión trascendental, ahora en el ocaso de su carrera. El mayor anotador en la historia de la NBA tiene una opción de jugador para continuar con Los Angeles Lakers en la 2025-2026, pero también podría convertirse en agente libre sin restricciones este verano, por lo que ha empezado a ser vinculado para unirse a algunas franquicias, incluyendo una vieja conocida, Cleveland Cavaliers.

De hecho, más de un analista así como algunos fanáticos sueñan con que el cuatro veces MVP de la regular y las Finales de liga rompa su pacto laboral con los californianos y vuelva por tercera ocasión a la organización de Ohio, a la que comandó a cinco batallas por el anillo; una entre 2003 y 2010, y cuatro de 2014 a 2018, incluyendo el campeonato obtenido en 2016.

No obstante, el periodista de ESPN, Brian Windhorst, aseguró que LeBron ha dejado claro una y otra vez que su prioridad es ser parte de los Lakers y seguir viviendo en California, al menos durante los próximos años. “A menos que Los Angeles haga algo que le haga cambiar su percepción, lo cual no es su estilo, no veo que eso ocurra”, afirmó el citado jornalero en el programa "Dan Patrick Show".

Eso sí, los Cavs serían un destino ideal desde el punto de vista deportivo, motivado a que cuentan con una base sólida que incluye a Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley y Jarrett Allen, al punto que entraron a los actuales playoffs con el mejor registro del Este, pese a caer en las Semifinales de Conferencia a manos de los Indiana Pacers.

Entretanto y a pesar de sus 40 años de edad, King James sigue siendo un jugador élite, comprobado con sus dígitos en la pasada ronda regular, donde disputó 70 partidos con promedios de 24.4 puntos, 7.8 rebotes y 8.2 asistencias. De igual forma, el veterano alero añadió 25.4 unidades, 9.0 tableros y 5.6 pases de anotación antes de sufrir una lesión de ligamento en la rodilla izquierda en el quinto desafío de la primera ronda de la postemporada contra Minnesota Timberwolves.

Es factible que LBJ renuncie a 52.6 millones de dólares de su cláusula de continuidad, pero también que retorne a los Lakers con un contrato más amplio a comienzos de julio.