Revelan por qué falló el examen físico de Mark Williams y se canceló su cambio a los Lakers

¿Con Mark Williams los Lakers hubieran hecho una mejor serie ante los Timberwolves? Probablemente sí y siempre quedará la duda, pero el conjunto de Los Angeles rechazó el cambio con los Charlotte Hornets cuando ya parecía consumado.

El gerente Rob Pelinka y los Lakers terminaron cancelando el traspaso debido a que Williams no superó el examen físico, dejando al equipo sin un pívot titular, en un cambio que iba a llevar a Dalton Knecht a Charlotte

La temporada terminó temprano para los Lakers y surgió nuevamente el debate sobre las razones por las cuales Williams no aterrizó en Los Angeles. Dave McMenamin de ESPN ofreció detalles sobre lo que realmente sucedió.

El acuerdo se cerró la noche antes de la fecha límite de traspasos, un acuerdo que iba a respaldar la llegada de Luka Doncic, pues iba a estar acompañado de un pívot que va bien al pick and roll.

De acuerdo con el experto de ESPN, No pasó el examen físico del equipo porque los Lakers "simplemente no pudieron vivir con lo que vieron". Quizás iba a ayudar en el corto plazo, pero no en los próximos años y el precio de entregar a Knecht es importante.

De los 246 partidos posibles de su carrera, Williams solo ha jugado 106 para Charlotte, siendo sus 44 partidos este último la cifra más alta de su carrera. Era un riesgo muy grande para los Lakers, que pensaron más a largo plazo que en el presente, aunque eso lo entenderán los aficionados en los próximos años, cuando Knecht explote su juego.