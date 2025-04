Ronald Acuña Jr. critica a manager de los Bravos por jugada de Kelenic y luego borra su mensaje

Ronald Acuña Jr., estrella de los Bravos de Atlanta, criticó la postura de su manager, Brian Snitker, ante una situación de juego. Su compañero Jarred Kelenic fue puesto out en segunda base tras no correr desde el plato después de un batazo del compromiso ante los Mellizos.

Acuña se pronunció en las redes sociales para criticar la forma en que el manager Snitker manejó la situación. Aunque después borró el comentario, muchos usuarios de las redes sociales se hicieron eco a lo que había dicho el venezolano.

Acuña Jr. comentó una publicación en X del reportero Mark Bowman, cuando le preguntaron si Snitker había comentado sobre Kelenic. El periodista de MLB escribió que Snitker "protegió a Kelenic al responder: '¿Se suponía que debía hacerlo?'.

"Si fuera yo, me sacarían del juego", escribió Acuña Jr. en esa publicación y luego borró el mensaje.

En 2019, en una situación similar, Acuña Jr. fue sacado del partido por Snitker cuando apenas era un novato. Con toda esta situación, el venezolano recordó ese pasaje de su carrera.

"No corrió. Hay que correr", dijo Snitker sobre Acuña después del juego de 2019. "Esto no va es aceptable aquí. Como compañero de equipo, eres responsable de otros 24 jugadores. El nombre del equipo es mucho más importante que el nombre en la espalda de esa camiseta. No puedes hacer eso. Estamos tratando de lograr algo y hacer algo especial aquí, y los asuntos personales deben quedar en segundo plano. Simplemente, no puedes decepcionar a tu equipo de esa manera".