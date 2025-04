¿Será el FC Barcelona invitado al Mundial de Clubes de la FIFA tras la exclusión del Club León?

Entre el próximo 15 de junio y el 13 de julio, se llevará a cabo el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Son 32 los clubes que clasificaron a la competición, pero el FC Barcelona no integra la lista y tras la eliminación del Club León, surgió el rumor de que podría ocupar su lugar, aunque parece que eso no sucederá.

El medio ESPN se comunicó con fuentes cercanas al club culé, las cuales informaron que desde allí "nunca" se plantearon la idea de participar del torneo. El motivo es que entendieron que el club suplente del echado debía ser uno que pertenezca a su misma confederación.

Sin embargo comentaron: "Es una pena y está claro que nos habría gustado participar, no ya sólo por el beneficio económico que supone, sino, también, por el prestigio del mismo torneo".

Por otro lado agregaron: "La primera ocasión que tenemos está en esta temporada. ¿Ganar la Champions? poco a poco. Podemos soñar pero con respeto por todo el mundo”, respecto a dónde está puesta la energía en este momento.

Hace apenas algunas horas el medio AS informó que el Barça "no pedirá una invitación extra para jugar el Mundial de Clubes aunque gane la Champions League" debido a que "no forzará la máquina con la FIFA".

🌍 Los motivos por los que el Barça no pedirá la invitación para disputar el Mundial de Clubes.https://t.co/hu8voWySsl — ElDesmarque (@eldesmarque) April 15, 2025

Respecto a las razones de lo anterior, la más importante es que las relaciones con la entidad que preside Gianni Infantino son óptimas, por lo cual no quieren generar asperezas en este ida y vuelta. Además los 12 lugares designados para clubes europeos ya están ocupados.

Finalmente el conjunto español ya tiene cerrada una importante gira por Asia, que iniciará la última semana de julio. Enfrentará al FC Seúl y Jeonbuk Hyundai Motors entre otros, y se espera recaudar varios millones de euros en ganancias.

Teniendo en cuenta lo anterior, se sabe que el Club América (tricampeón de la Liga MX) y Los Angeles FC (subcampeón de la Liga de Campeones Concacaf 2023) son los que disputarán un partido de repechaje para conseguir la plaza que deja vacía el Club León.