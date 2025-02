Shaquille O'Neal confiesa que dio positivo en un control antidoping en los Juegos Olímpicos del 96

Shaquille O'Neal arribó a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 como una de las grandes estrellas de la selección estadounidense y flamante incorporación de Los Angeles Lakers, tras sus primeras cuatro temporadas de alto impacto en la NBA, representando al Orlando Magic.

De hecho, el hoy legendario centro fue uno de los pilares de la trayectoria invicta del entonces Dream Team III, camino al oro en la máxima cita del deporte universal.

Shaq: I failed drug test at '96 Olympics after eating poppyseed muffin. 😅 https://t.co/hjcl3tZVdr — theScore (@theScore) February 21, 2025

Pero el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto pudo haber vivido hecatombe en la cita olímpica, al punto de dar positivo por cocaína en un control antidoping al inicio de dicha contienda.

"Di positivo en el control antidopaje de cocaína, y pensé 'esperen, esperen, esperen. Primero que nada, el Sargento me mataría. Mi madre me mataría'. Nunca he hecho nada parecido; luego hicieron la investigación y los panecillos de semillas de amapola tienen los mismos derivados que la cocaína", reveló Shaq en TNT.

Quien ganara cuatro anillos de campeón en la NBA, incluyendo tres siendo MVP en esas Finales con los Lakers, criticó al ente que rige la poderosa liga norteamericana, a raíz del recién positivo de Bobby Portis, de Milwaukee Bucks, quien acaba de ser suspendido por el resto de la actual campaña.

"Es el único problema que tengo con la NBA. Te dicen que no tomes esto y aquello, pero algo que no está en la lista puede ser un derivado de algo que no se supone que debas tomar y puedes arruinarlo de esa manera", detalló O'Neal, exculpado en aquellos Juegos Olímpicos pese a fallar los test antidrogas.

A su vez, Portis dio positivo en Tramadol, un analgésico utilizado para tratar el dolor moderado. Claro está, el ala-pívot de los Bucks y su agente argumentaron que la sustancia entró por equivocación al cuerpo del primero, pensando que se trababa de Toradol; medicamento que sí está aprobado.