Stephen Curry revela cómo jugar contra la leyenda de Lakers Kobe Bryant afectó su carrera en la NBA

Stephen Curry coincidió en sus primeras siete campañas de NBA con un Kobe Bryant quien terminó retirándose en 2016, luego de ayudar a Los Angeles Lakers a conseguir cinco anillos de campeón.

Claro está, cuando el hoy hombre récord de lanzamientos triples convertidos se erigía en novato, la famosa Black Mamba le daba lecciones deportivas, físicas y anímicas sobre cómo brillar en la élite del baloncesto.

"En mi año de novato, jugábamos un partido de pretemporada contra Lakers. No jugué en el primer cuarto, pero entré en el segundo y me pusieron a defenderlo a él (Bryant). Me estaba posteando, pidiendo el balón y solía tener ese truco de sujetar el balón del lado que estuviera. En ese momento levantó la mano izquierda pidiendo el balón, y con la derecha literalmente me agarró la rodilla y no me dejó intentar defenderlo. Literalmente no podía moverme. Él simplemente me tenía", contó el jugador franquicia de los Golden State Warriors a GQ.

Game respects game 🤝 pic.twitter.com/Q5KXEifGcY — NBA History (@NBAHistory) October 12, 2024

De hecho, aquella acción marcó la cabeza de un Steph quien a partir de entonces ganó masa corporal y empezó una trayectoria que ya lo tiene como una de las grandes estrellas del siglo XXI.

"Pesaba 79 kilos, así que fue una experiencia muy humillante saber que estaba intentando con todas mis fuerzas salir de ese bloqueo pero no tenía ninguna posibilidad. Atrapó la pelota, me dio un golpe con el hombro en el pecho y me dejó sin aire. Con un ligero 'fadeaway' (lanzamiento donde el atacante se gira hacia atrás en suspensión y suelta la pelota hacia el aro) con el hombro izquierdo, metió la cesta. Ese fue mi, 'bueno, probablemente debería pensar en subir de peso'".

Ahora en su campaña número 16 de NBA, Curry busca guiar a los Warriors a su quinta corona liguera desde 2015, mientras que el fallecido Kobe logró el MVP en dos de las cinco Finales que ganaron los Lakers durante su carrera.