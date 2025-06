Thunder vs. Pacers: Comparación por posición para las Finales de la NBA de 2025

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers abren el telón este jueves de unas sorpresivas, si se consideran las predicciones de octubre, Finales de la NBA 2025.

Mientras OKC comandó las posiciones a lo largo de la ronda regular, previo a galopar tranquilamente por las primeras tres rondas de los playoffs, salvo algunas complicaciones en las Semifinales del Oeste versus Denver Nuggets, el conjunto de Indianapolis fue a más ganando 15 de los últimos 20 desafíos de la etapa clasificatoria, suficientes para quedarse con la cuarta plaza del Este, y reunir foja de 12-4 en la postemporada, llegando a su primera batalla por el anillo en 25 años.

Por consiguiente, las Finales atestiguarán duelos hostiles en prácticamente todos los puestos, dado que ambos equipos poseen nóminas balanceadas y hasta profundas.

1. Base armador: Shai Gilgeous-Alexander vs.Tyrese Haliburton

Haliburton se ha consolidado en esta 2024-2025 como uno de los grandes pilotos de la NBA; responsable principal del pase de los Pacers a la serie por el Trofeo Larry O'Brien; no obstante, SGA es el flamante y recién designado MVP de la regular, al tiempo que nadie, salvo quizás Nikola Jokic, fue más determinante para su escuadra que el genio canadiense con el Thunder. La justa decisiva tendrá en el matchup de sus bases a su mayor aliciente, al margen de que las estadísticas individuales y colectivas otorguen alguna ventaja, sobre el papel, a la organización que hace de local en el Paycom Center. Ventaja: Thunder.

2. Escolta: Lu Dort vs. Andrew Nembhard

Dos elementos de rol, vitales para Oklahoma City e Indiana. Dort es un anotador decente (12.2 puntos de por vida y notable perimetral (41.2% en la 2024-2025), mientras que Nembhard resalta por su visión de juego (5.0 asistencias en la zafra), sin descartar su aporte en ataque, ya que viene de registrar 10.0 unidades de media. No obstante, la principal diferencia entre los escoltas canadienses es que el primero es un especialista defensivo, tanto que integró el Primer Equipo en ese rubro durante la fase clasificatoria. Ventaja: Thunder.

3. Alero: Jalen Williams vs. Aaron Nesmith

Otra de las principales razones por la que los hombres del coach Mark Daigneault han dominado la liga hasta el momento de arribar a las Finales ha sido la prestación de la decimosegunda escogencia global del draft de 2022, dueño de 21.6 puntos con 36.5% en triples, sin contar con su invitación al All Star de la NBA y su inclusión en el Segundo Equipo Defensivo. Contra esos argumentos, Nesmith sale perdiendo, más allá de que ha sido clave en lo que va de playoffs, subiendo hasta las 14.2 unidades con un espectacular 47.4% desde el perímetro. Ventaja: Thunder.

4. Ala pívot: Chet Holmgren vs. Pascal Siakam

Batalla bastante pareja, dado que Holmgren se ha erigido en pilar en cualquiera de los dos roles del poste bajo, aportando en ataque (15.0 puntos, 49.0% de campo y 37.9% en triples) y en la protección de la pintura (8.0 rebotes y 2.2 bloqueos), a la vez que el jerárquico camerunés, dueño de tres Juegos de Estrellas y del anillo en 2019 con Toronto Raptors, coleccionó 20.2 unidades, 6.9 tableros, 51.9% de cancha y 38.9% en triples. Ventaja: Igualado.

5. Centro: Isaiah Hartenstein vs. Myles Turner

El nombre de Chet Holmgren opaca un poco al ex 5 de los New York Knicks; sin embargo, éste no ha dejado de ser importante en los dibujos de Daigneault. Claro está, el centro de los Pacers es un doble campeón de bloqueos de la NBA, mientras que los 16.4 puntos de media en las recientes tres campañas, junto a 50.2% de campo y 39.1% en disparos de tercera dimensión lo catapultan en este teórico duelo de guerreros. Ventaja: Pacers.