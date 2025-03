Travis Kelce anuncia que no se retira y volverá a los Chiefs en la temporada 2025-26

El pasado 9 de febrero, los Kansas City Chiefs perdieron el Super Bowl a manos de los Philadelphia Eagles, un golpe muy duro para la franquicia que buscaba conseguir su tricampeonato. En este marco la estrella Travis Kelce había insinuado que se retiraría, pero ahora dio marcha atrás en su decisión.

El tight end se comunicó con Pat McAfee, quien en el podcast The Pat McAfee Show leyó un texto escrito por él en el que afirma: "Voy a regresar, seguro. Voy a tratar de ponerme en la mejor forma que he estado durante este receso de temporada, y regresaré a la cima de la montaña".

Por otro lado la pareja de Taylor Swift agregó: "Tengo un muy mal sabor de boca con el modo en que jugué ese último partido, y cómo preparé a los chicos para la batalla. No me puedo ir así".

El deportista encendió todas las alarmas cuando en el podcast que lidera con su hermano Jason, llamado New Heights, reveló hace algunas semanas: "Me voy a tomar un tiempo para pensarlo", en relación a su futuro profesional, además de añadir: "Creo que le debo a mis compañeros de equipo, si regreso, que vaya a ser una decisión de todo corazón y que no lo voy a hacer a medias, y que estoy completamente aquí para ellos".

El estadounidense siguió manifestando: "Sé que todo el mundo quiere saber si voy a jugar el año que viene, pero necesito tiempo para plantear mi futuro. No quiero tomar decisiones locas, ahora lo más importante es estar ahí para mis compañeros y entrenadores a los que amo; simplemente lamento cómo terminó la temporada".

Los Chiefs llegaban como favoritos a ganar el Super Bowl de este año, pero como sucedió con varios pronósticos a lo largo de la historia, perdieron, y el marcador terminó en 40-22 a favor de los de Filadelfia.