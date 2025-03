Últimas noticias y rumores de Medias Rojas | Garrett Crochet habla de extensión de contrato, Brayan Bello y más

Últimas noticias y rumores de Medias Rojas de Boston

Garrett Crochet acaba de dejar una buena impresión en su primera salida de la pretemporada de MLB con Medias Rojas de Boston y no oculta su deseo de quedarse como miembro del equipo a largo plazo.

Al lanzador zurdo lo trajeron en un cambio desde Medias Blancas de Chicago durante el receso de campaña de las Grandes Ligas y ya quiere establecerse aquí.

“Tan pronto como me cambiaron aquí, quise que este fuese un lugar donde pueda quedarme”, compartió Crochet en el podcast “Section 10” esta semana. “Quiero dar todo lo que tengo en esta temporada y no tener que preocuparme por las posibles implicaciones que sucedan a largo plazo. Quiero dejarlo todo en el campo cada vez que comienzo”.

El deseo podría cumplírsele al serpentinero, pues hay reportes de que los Medias Rojas ya le asomaron la posibilidad de una extensión. Él está dispuesto, pero no hay actualizaciones significativas en las últimas semanas en ese sentido.

“En lo que respecta a la extensión, tiene que funcionar para ambas partes, pero espero tener esas conversaciones”, añadió Crochet.

Wilyer Abreu está en duda para el Opening Day

El jardinero venezolano Wilyer Abreu ya se reincorporó a los entrenamientos de los Medias Rojas tras superar una afección gastrointestinal que lo sacó de acción y que parece haber impactado sus posibilidades de estar en el lineup del Día Inaugural.

El manager Alex Cora mostró incertidumbre por la presencia de Abreu, un ganador del Guante de Oro, en los jardines en el Opening Day.

“Se nota que no está tan fuerte como hace tres semanas. No se trata sólo del béisbol. Le faltó una gran parte de fuerza y ​​acondicionamiento, todo eso. Ahora tenemos que ponernos a tono, así que veremos qué pasa allí. Lo más importante aquí es que esté sano”, le dijo a Alex Speier del Boston Globe.

Masataka Yoshida sigue retrasado en su recuperación

Hay fuertes indicios que señalan que el japonés Masataka Yoshida no podrá cumplir el plan de Cora de ver algunos partidos en los jardines, al menos en un tiempo.

Un reporte de Ian Browne para MLB.com informa que Yoshida está listo para batear en los juegos de la pretemporada, pero está muy atrasado en su programa de lanzamiento.

El manager dijo que está lanzando desde 45 pies. El asiático se recupera de una cirugía del labrum que se hizo fuera de temporada y estaría relegado al rol de bateador designado un tiempo más.

¿Quién será el reemplazo de Kutter Crawford?

Entre las decisiones que debe tomar Alex Cora en las próximas semanas está la rotación de abridores, pues se ha planteado que en algún momento de la temporada tenga seis miembros para preservar la salud de los serpentineros, pero podría ser antes de lo que creían.

Kutter Crawford tiene dolor en la rodilla y eso podría dejarlo fuera durante las primeras semanas de la temporada, por lo que necesitaría alguien para reemplazarlo. El periodista del Boston Globe, Peter Abraham, tiene a sus candidatos.

“Crawford pudo lanzar, y lanzar bien, con un dolor en la rodilla derecha la mayor parte de la temporada pasada. Los Sox lo están tratando con cuidado, con la esperanza de evitar la cirugía", escribió Abraham. “Coloque a Quinn Priester en su lugar para comenzar la temporada, aunque podría ser Cooper Criswell o Richard Fitts”.

Brayan Bello habla de su plan en la primavera

Los Medias Rojas no han perdido la esperanza de ver a Brayan Bello como parte de la rotación cuando comience la temporada, aunque apenas el viernes hizo su primera sesión de bullpen de la primavera por una inflamación en el hombro.

El derecho dominicano habló de cómo se sintió y cuáles son los planes del equipo para completar su recuperación.

“Me dijeron que me mantuviera entre 80 y 90 mph”, dijo Bello a NESN. “Así que fue una sesión muy ligera. Los coaches me dicen que voy por buen camino siempre y cuando siga haciendo el trabajo que he estado haciendo. Me estoy preparando para eso”.

Bello consultará cuántas sesiones más necesitará antes de participar en los juegos de la Liga de la Toronja, pero tiene su propia estimación: “Yo pensaría en un par de bullpen más, tal vez un BP en vivo antes de comenzar los juegos. El cuerpo está bien. Los hombros están bien. La mecánica es buena, hoy me sentí bien”.