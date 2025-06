Últimas noticias y rumores de MLB | Yankees encienden las alarmas por Domínguez y Weaver, Wander Franco y más

Últimas noticias y rumores de MLB

Ser casi barridos en la serie de Los Angeles no fue la única preocupación para el cuerpo técnico de los Yankees de Nueva York, que cruza los dedos para no perder a dos jugadores clave en esta temporada de MLB.

El equipo del Bronx ha tenido que lidiar en esta campaña de Grandes Ligas con los problemas físicos de varios protagonistas y la mayoría de ellos todavía no regresa a la acción.

Por eso esperan que las revisiones a Jasson Domínguez y el relevista estrella Luke Weaver programadas para este lunes no arrojen nada grave. El dominicano Domínguez tuvo una contusión en el pulgar cuando robó una base en el quinto inning del choque dominical, pero no se mostró preocupado ante los periodistas.

Lo de Weaver podría ser más serio. “Sintió algo al terminar de calentar, y luego, al estirarse, sintió algo en el isquiotibial”, le dijo el manager Aaron Boone a Bryan Hoch de MLB.com. “Así que tuvimos que hacer un cambio de inmediato. Esperamos que no sea muy grave”.

Recomiendan cambios a Adolis García en Texas

Adolis García está en una mala racha y quedó excluido de la alineación de los Rangers de Texas por tercer día consecutivo el domingo. El presidente de operaciones de béisbol, Chris Young, afirmó que el club quiere que el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2023 realice algunos cambios en su mecánica.

“Necesitamos que se comprometa con algunos de estos cambios que creemos que lo devolverán a la versión de 2023 y lo ayudarán a ser el jugador que sabemos que puede ser”, declaró Young.

El cubano García batea para.155 en sus último 20 partidos, con 25 ponches. En general su average es de .207 con 7 jonrones y 27 remolcadas.

“Se trata de reiniciar la mente y volver con más energía”, dijo García a la prensa el sábado. “Estoy trabajando en algunas cosas sin la presión de tener que hacer extraordinario".

Elly De La Cruz pidió jugar el domingo con los Rojos

A los Rojos de Cincinnati les sorprendió que Elly De La Cruz pidiera no ser retirado del lineup el domingo, a pesar de enterarse del fallecimiento de su hermana Genelis en República Dominicana.

Le rindió homenaje con un mensaje en sus ganchos, pero también cuando conectó un jonrón de dos carreras. El manager Terry Francona dijo que el campocorto de 23 años de edad insistió en que quería jugar en el último partido de la serie del fin de semana y que el equipo lo apoyaría.

“Se enorgullece mucho de estar disponible”, dijo Terry Francona. “Con chicos como él, Carlos Santana en Cleveland era muy similar, y para un chico tan joven, eso es una cualidad admirable”.

¿Por qué Alex Cora se preocupó por Aroldis Chapman?

El fin de semana se prendieron algunas alarmas cuando el manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, corrió al montículo a chequear a su cerrador Aroldis Chapman.

“Lo vi mover el hombro, como si lo estirara”, dijo Cora a NESN. “Así que me di cuenta y salimos. Le pregunté y me dijo: ‘No calenté bien’, lo cual es irónico. Probablemente sea el brazo más potente que tenemos, pero el remate no nos dijo mucho”.

Sin problemas, a Chapman le bastaron 16 lanzamientos para cerrar la puerta a los Bravos, y aseguró la victoria de la serie para los Medias Rojas.

Comienza el juicio de Wander Franco por abuso sexual a una menor

Este lunes dio inicio en República Dominicana la segunda audiencia del caso contra el campocorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, que está acusado de presunto abuso y explotación sexual contra una menor de edad.

Franco se dirigió a los jueces para decir que comprendía la acusación, agradecer el derecho de palabra y pedir “que se haga justicia”.