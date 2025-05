Últimas noticias y rumores de MLB | Yankees no tienen fecha para cirugía de Oswaldo Cabrera, Rafael Devers y más

Últimas noticias y rumores de MLB

Casi 48 horas después de que Oswaldo Cabrera abandonara el estadio en Seattle a bordo de una ambulancia, los Yankees de Nueva York todavía no tienen definido su plan de recuperación y no saben si regresará esta temporada de MLB.

El utility venezolano de 26 años de edad se lesionó el lunes anotando una carrera en la serie contra los Marineros y el manager Aaron Boone dijo el martes a los periodistas que cubren las Grandes Ligas que confirmaron una fractura y que viajó a Nueva York en el jet privado de la familia Steinbrenner para ser revisado por un especialista.

Todo apunta a que Cabrera necesitará una cirugía que pondrá fin a su paso por esta campaña, pero en el Bronx están a la espera de una resonancia magnética y consultarán otras opiniones antes de tomar una decisión.

José Quintana a lista de lesionados de los Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee inscribieron este miércoles al lanzador zurdo colombiano José Quintana en la lista de lesionados de 15 días por un pinzamiento en el hombro izquierdo. Su lugar en la plantilla lo tomará el derecho Tobias Myers, a quien ascendieron desde Triple A.

Quintana comenzó la temporada un poco más tarde debido a que firmó a principios de marzo y tenía récord de 4-1 con una efectividad de 2.65 en seis aperturas antes de lastimarse.

Yandy Díaz no podrá jugar en Toronto con los Rays

Los Rays de Tampa Bay pusieron al cubano Yandy Díaz en la lista de peloteros con restricciones el martes, debido a un problema con la renovación de su pasaporte.

No se espera que el bateador designado juegue en la serie de tres duelos, dijo a la agencia AP el manager Kevin Cash. Se reincorporará al equipo el viernes para la serie de fin de semana en casa contra Detroit.

“Ciertamente estoy decepcionado de que no esté aquí porque es una parte muy importante de nuestro equipo y ofensiva, pero espero tenerlo de vuelta en Miami”, dijo Cash en declaraciones a la prensa.

Astros ven cerca el regreso de Yordan Álvarez

El gerente de los Astros de Houston, Dana Brown, confirmó en una declaración a Houston Sports Talk que Yordan Álvarez empezó a hacer swings y tomar práctica de bateo. El siguiente paso era someterlo a una evaluación este miércoles.

Brown señaló que para el slugger cubano ya “no se trata de lidiar con el dolor para el cubano, sino retomar nuevamente la sensación de comodidad en el agarre del bate”. Si todo marcha bien será activado el jueves para el comienzo de la serie ante los Rangers

¿Irá Rafael Devers a la primera base de Boston?

No ha terminado todavía la controversia por la negativa de Rafael Devers de mudarse a la primera base y sus señalamientos contra la gerencia, pero hay analistas que piensan que el dominicano terminará cediendo.

Así lo cree el analista de NESN y campeón de la Serie Mundial de 2013 con los Medias Rojas, Will Middlebrooks. “Creo que, llegados a este punto, eventualmente lo veremos con un guante de primera base”, dijo Middlebrooks en el podcast "Sox Talk With Will Middlebrooks". “Creo que en algún momento de la próxima semana o dos, empezaremos a verlo jugar ahí".

“Necesitas a alguien que atrape la pelota, no necesitas un Guante de Oro. Sólo necesitas a alguien que atrape la pelota. Alguien que lea bien, corte bien la bola, elija algunos tiros bajos y tenga buenos turnos al bate en la parte baja de la alineación”, agregó.