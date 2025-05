Últimas noticias y rumores de Yankees | Jazz Chisholm Jr. envía un mensaje, Aaron Judge persigue a Babe Ruth y más

Últimas noticias y rumores de Yankees de Nueva York

Los Yankees de Nueva York están alentados por el progreso de Jazz Chisholm Jr., que está muy cerca de regresar a la acción en esta temporada de MLB y que además envió un mensaje que invita al optimismo.

Ya está DJ LeMahieu en el campo y todo apunta a que en el Bronx prefieren que el veterano se quede en la segunda base. Al infielder nacido en Bahamas le preguntaron si tiene problemas con ejercer el mismo rol que tuvo en la pasada campaña de Grandes Ligas.

“(El manager Aaron Boone) me dio la opción, pero me dijo que realmente me quería en tercera base”, dijo Chisholm el jueves a los medios. “Soy un tipo de equipo. Estoy aquí para ganar un anillo, no para pelear por una posición”.

Chisholm bateó de 3-2 con un doble y una base por bolas en su partido de rehabilitación con los Somerset Patriots en Doble A. “Ya veremos”, le dijo Boone a los medios el miércoles sobre mudarlo a la antesala. “Quiero que trabaje allí esta semana en sus juegos. Mantendremos esa flexibilidad y tomaremos una decisión de una forma u otra”.

¿Manny Ramírez dispuesto a trabajar con los Yankees?

Catorce años después de terminar su carrera en las Grandes Ligas, la antigua leyenda de los Medias Rojas de Boston, Manny Ramírez, quiere regresar al circuito.

Ramírez le dijo al periodista dominicano Héctor Gómez que está “listo para compartir su experiencia con la próxima generación”.

“Estoy disponible para trabajar como entrenador de bateo para cualquiera de los 30 equipos de la MLB”, declaró Ramírez sin excluir a los Yankees. “Confío en que puedo ayudar a cualquier equipo a mejorar significativamente su ofensiva”.

JT Brubaker forzará una decisión en Yankees

Uno de los lanzadores lesionados de los Yankees, JT Brubaker, está avanzando significativamente en su rehabilitación y tiene a la organización ante una encrucijada.

Ya no le quedan opciones en las ligas menores, y en Nueva York tendrán que decidir si reincorporan a Brubaker a su roster de 26 jugadores o lo ponen en asignación. En su última salida de recuperación su recta se mantuvo entre 92 y 93 MPH, alcanzando un máximo de 95 MPH, se mantuvo preciso con su control y también demostró dominio de sus lanzamientos secundarios.

Paul Goldschmidt compara a Aaron Judge con Barry Bonds

El primera base de los Yankees, Paul Goldschmidt, no deja de elogiar la gran temporada que está teniendo Aaron Judge y lo comparó con un bateador que hizo historia.

“Lo que está haciendo es increíble”, le dijo Goldschmidt, a Jorge Castillo de ESPN. “Es casi como Barry Bondish, donde con un solo lanzamiento puede cambiar un juego. Todos saben que es uno de los mejores bateadores del planeta, si no el mejor”.

Dos veces ganador del MVP de la Liga Americana, Judge lidera las Grandes Ligas en promedio de bateo, porcentaje de embasado, porcentaje de slugging, hits y fWAR, además de ocupar el primer lugar en la Liga Americana en carreras anotadas y el segundo en jonrones y carreras impulsadas.

Aaron Judge persigue una marca de Babe Ruth

De acuerdo con un trabajo publicado por el portal en español de MLB, el capitán de los Yankees está tras una marca de la leyenda del beisbol. Pero no por sus jonrones.

Es por el Promedio de Bateo con las Pelotas en Juego (BABIP, por sus siglas en inglés), que según el portal es “el promedio de bateo sin ponches ni jonrones”.

El BAPIP de Judge esta temporada es de es de .467, muy superior al promedio de la liga de .290 y “el más alto en una campaña calificada en la historia moderna de las Grandes Ligas”. Hasta 2025, el BAPIP más alto desde 1901 era el .423 que tuvo Babe Ruth en 1923.